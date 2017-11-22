Berizzo rivela di avere il cancro durante l'intervallo, nella ripresa il Siviglia rimonta tre reti al Liverpool...

Una storia tanto triste quanto incredibile quella che sta vivendo Eduardo 'el toto' Berizzo. L'allenatore argentino, da quest'anno alla guida del Siviglia, ha scoperto nelle ultime ore di avere un can...

Una storia tanto triste quanto incredibile quella che sta vivendo Eduardo 'el toto' Berizzo. L'allenatore argentino, da quest'anno alla guida del Siviglia, ha scoperto nelle ultime ore di avere un cancro alla prostata da operare il prima possibile. Nella grande sfida di ieri sera del suo Siviglia contro il Liverpool di Klopp è accaduto di tutto: gli andalusi hanno concluso il primo tempo sotto per tre reti a zero e, secondo quanto rivela Cadena Ser, il quarantottenne argentino avrebbe comunicato la malattia ai suoi giocatori negli spogliatoi. Scossi dalla notizia, i ragazzi sono stati capaci di attuare una remuntada in grande stile, costringendo i Reds al pareggio per 3-3 e scatenando l'inferno al Ramón Sánchez Pizjuán. El toto Berizzo è stato travolto dall'affetto di tutti i sui calciatori al momento della rete del pareggio...