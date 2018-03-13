Continua la magia: Astori difese Hugo, criticatissimo dopo la prima giornata di campionato. La frase...

Si sofferma su Vitor Hugo in chiave Davide Astori il Corriere Dello Sport. Il gol del brasiliano domenica contro il Benevento, è solo un pretesto per rimarcare la figura del capitano viola. Sulle pagi...

Si sofferma su Vitor Hugo in chiave Davide Astori il Corriere Dello Sport. Il gol del brasiliano domenica contro il Benevento, è solo un pretesto per rimarcare la figura del capitano viola. Sulle pagine del quotidiano stesso, Astori parlava così: “Hugo è un centrale molto forte, ha solo bisogno di tempo perché arriva da una realtà, il Brasile, completamente diversa. Nel Brasilerao è tutta un’altra cosa, il ritmo, la qualità di gioco. E’ ingiusto criticarlo dopo averlo visto solo 90 minuti alla prima di campionato». Le attese, anche sottolineate da Astori sul compagno di reparto, sono state ripagate da chi proprio da Astori è stato molto aiutato nell’inserimento in questa nuova realtà.