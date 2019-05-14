La Fiorentina ha offerto il difensore centrale Vitor Hugo al Gremio ma la risposta e' stata negativa

Secondo quanto riporta ESPN, il difensore centrale della Fiorentina, Vitor Hugo è stato offerto in prestito al Gremio: “no grazie” e' stata la risposta del club brasiliano, che valuta troppo alti i co...

Secondo quanto riporta ESPN, il difensore centrale della Fiorentina, Vitor Hugo è stato offerto in prestito al Gremio: “no grazie” e' stata la risposta del club brasiliano, che valuta troppo alti i costi dell’operazioni (sia la spesa per il prestito che per l’ingaggio).