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La Fiorentina ha offerto il difensore centrale Vitor Hugo al Gremio ma la risposta e' stata negativa

Secondo quanto riporta ESPN, il difensore centrale della Fiorentina, Vitor Hugo è stato offerto in prestito al Gremio: “no grazie” e' stata la risposta del club brasiliano, che valuta troppo alti i co...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 maggio 2019 13:45
La Fiorentina ha offerto il difensore centrale Vitor Hugo al Gremio ma la risposta e' stata negativa - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo quanto riporta ESPN, il difensore centrale della Fiorentina, Vitor Hugo è stato offerto in prestito al Gremio: “no grazie” e' stata la risposta del club brasiliano, che valuta troppo alti i costi dell’operazioni (sia la spesa per il prestito che per l’ingaggio).

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