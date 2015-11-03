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Notizie Gremio Fiorentina

Tuttosport riporta: "Arthur torna a Torino e la Juventus chiede 6 milioni per venderlo"

09 maggio 2026 19:00

Dalla Turchia scrivono: "La Fiorentina sta per fare offerta di 10 milioni per Villasanti del Gremio"

21 agosto 2023 23:07

Se tra i viola e Pezzella sarà addio, Rugani è il suo possibile sostituto. Kannemann e Vuskovic le alternative...

12 marzo 2020 11:28

Kannemann del Gremio è il vero obiettivo, per questo c’è lo stop per Pedro al Flamengo

14 gennaio 2020 10:27

Pedro tornerà in Brasile: duello Gremio-Flamengo per averlo a titolo definitivo. In arrivo il suo agente

12 gennaio 2020 12:31

TMW, Pedro andrà a titolo definitivo al Gremio per 11 milioni più 2 di bonus

09 gennaio 2020 22:10

Pedullà, per Pedro arrivata un'offerta concreta del Gremio. Presto potrebbe rilanciare il Flamengo

09 gennaio 2020 17:20

Il Gremio ha pronta un'offerta di 13 mln cash per Pedro oppure di 5 mln più Kannemann

09 gennaio 2020 11:39

Gazzetta, l'agente di Pedro oggi è a Firenze. Addio a titolo definitivo? Tante le offerte per lui

08 gennaio 2020 11:11

Accordo col Gremio per la cessione a titolo definitivo di Pedro, ecco quanto incasserà la Fiorentina

07 gennaio 2020 02:11

Il Gremio offre 11 milioni per Pedro ma la Fiorentina teme di avere rimorsi in caso di cessione

05 gennaio 2020 13:05

Il Gremio ha pronta la sua offerta per Pedro: 11 milioni per lui, oggi nuovo colloquio

04 gennaio 2020 11:30

Pres. Gremio: "Vogliamo prendere Pedro in prestito dai viola. Kannemann? Resta qua..

03 gennaio 2020 08:30

Gazzetta, per Pedro prestito o cessione definitiva? Offerte da 13 mln: Nantes, Besiktas, Spal su di lui

31 dicembre 2019 11:59

Nazione, Kannemann, Bonifazi e Rojo: i tre nomi per la difesa viola. Addio a sorpresa in vista?

31 dicembre 2019 11:19

CorSport, Gremio-Besiktas su Pedro. Il club brasiliano pronto a sborsare per lui 14 milioni

31 dicembre 2019 10:50

Fox Sports Brasil, Fiorentina su Kannemann, come contropartita il Gremio può chiedere Pedro

30 dicembre 2019 19:06

Nazione, per la difesa Fiorentina su Kannemann del Gremio e Marcos Rojo del Manchester United

30 dicembre 2019 13:12

Fiorentina su Kannemann del Gremio. Contatti avviati, si può chiudere per 6 milioni

28 dicembre 2019 14:57

Gilberto potrebbe restare in Brasile, il terzino è seguito dal Gremio

12 dicembre 2019 00:28

Pres. Gremio su Pedro: "È un goleador ma è impossibile portarlo nel nostro club"

06 dicembre 2019 19:20

Il Gremio vuole Pedro per sostituire Tardelli. Trattativa complicata ma i brasiliani ci proveranno

05 dicembre 2019 18:51

Sky, ai viola piace Kannemann del Gremio. I suoi agenti sono già in Italia, si può chiudere in settimana

24 agosto 2019 19:41

Sky, c'è anche Kannemann del Gremio nel mirino dei viola. I suoi agenti sono già in Italia

24 agosto 2019 00:26

La Fiorentina ha offerto il difensore centrale Vitor Hugo al Gremio ma la risposta e' stata negativa

14 maggio 2019 13:45

Dal Brasile, Vitor Hugo richiesto dal Gremio. La risposta della Fiorentina...

18 febbraio 2019 18:39

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