Notizie Gremio Fiorentina

Tuttosport riporta: "Arthur torna a Torino e la Juventus chiede 6 milioni per venderlo"
09 maggio 2026 19:00
Dalla Turchia scrivono: "La Fiorentina sta per fare offerta di 10 milioni per Villasanti del Gremio"
21 agosto 2023 23:07
Se tra i viola e Pezzella sarà addio, Rugani è il suo possibile sostituto. Kannemann e Vuskovic le alternative...
12 marzo 2020 11:28
Kannemann del Gremio è il vero obiettivo, per questo c’è lo stop per Pedro al Flamengo
14 gennaio 2020 10:27
Pedro tornerà in Brasile: duello Gremio-Flamengo per averlo a titolo definitivo. In arrivo il suo agente
12 gennaio 2020 12:31
TMW, Pedro andrà a titolo definitivo al Gremio per 11 milioni più 2 di bonus
09 gennaio 2020 22:10
Pedullà, per Pedro arrivata un'offerta concreta del Gremio. Presto potrebbe rilanciare il Flamengo
09 gennaio 2020 17:20
Il Gremio ha pronta un'offerta di 13 mln cash per Pedro oppure di 5 mln più Kannemann
09 gennaio 2020 11:39
Gazzetta, l'agente di Pedro oggi è a Firenze. Addio a titolo definitivo? Tante le offerte per lui
08 gennaio 2020 11:11
Accordo col Gremio per la cessione a titolo definitivo di Pedro, ecco quanto incasserà la Fiorentina
07 gennaio 2020 02:11
Il Gremio offre 11 milioni per Pedro ma la Fiorentina teme di avere rimorsi in caso di cessione
05 gennaio 2020 13:05
Il Gremio ha pronta la sua offerta per Pedro: 11 milioni per lui, oggi nuovo colloquio
04 gennaio 2020 11:30
Pres. Gremio: "Vogliamo prendere Pedro in prestito dai viola. Kannemann? Resta qua..
03 gennaio 2020 08:30
Gazzetta, per Pedro prestito o cessione definitiva? Offerte da 13 mln: Nantes, Besiktas, Spal su di lui
31 dicembre 2019 11:59
Nazione, Kannemann, Bonifazi e Rojo: i tre nomi per la difesa viola. Addio a sorpresa in vista?
31 dicembre 2019 11:19
CorSport, Gremio-Besiktas su Pedro. Il club brasiliano pronto a sborsare per lui 14 milioni
31 dicembre 2019 10:50
Fox Sports Brasil, Fiorentina su Kannemann, come contropartita il Gremio può chiedere Pedro
30 dicembre 2019 19:06
Nazione, per la difesa Fiorentina su Kannemann del Gremio e Marcos Rojo del Manchester United
30 dicembre 2019 13:12
Fiorentina su Kannemann del Gremio. Contatti avviati, si può chiudere per 6 milioni
28 dicembre 2019 14:57
Gilberto potrebbe restare in Brasile, il terzino è seguito dal Gremio
12 dicembre 2019 00:28
Pres. Gremio su Pedro: "È un goleador ma è impossibile portarlo nel nostro club"
06 dicembre 2019 19:20
Il Gremio vuole Pedro per sostituire Tardelli. Trattativa complicata ma i brasiliani ci proveranno
05 dicembre 2019 18:51
Sky, ai viola piace Kannemann del Gremio. I suoi agenti sono già in Italia, si può chiudere in settimana
24 agosto 2019 19:41
Sky, c'è anche Kannemann del Gremio nel mirino dei viola. I suoi agenti sono già in Italia
24 agosto 2019 00:26
La Fiorentina ha offerto il difensore centrale Vitor Hugo al Gremio ma la risposta e' stata negativa
14 maggio 2019 13:45
Dal Brasile, Vitor Hugo richiesto dal Gremio. La risposta della Fiorentina...
18 febbraio 2019 18:39
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