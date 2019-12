Il giocatore che ha maggiormente attirato l’attenzione della Fiorentina è Walter Kannemann, difensore del Gremio, classe ’91, che ha il triplo passaporto, argentino, uruguagio e italiano. Il suo profilo piace molto per la forza fisica e per le doti da marcatore puro. L’ex San Lorenzo ha giocato prevalentemente in una linea di difesa a 4, senza però sfigurare quando è stato schierato a 3. La Fiorentina ha già avviato i contatti con l’entourage del giocatore e con i brasiliani, per cercare di sbloccare nella prima metà di gennaio la trattativa. Kannemann ha una clausola da 11 milioni di dollari, ma secondo quando raccolto da Calciomercato.com, con circa 6 milioni di euro l’affare si può chiudere.