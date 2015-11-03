Notizie Kannemann Fiorentina

Se tra i viola e Pezzella sarà addio, Rugani è il suo possibile sostituto. Kannemann e Vuskovic le alternative...
12 marzo 2020 11:28
Esclusiva Durante: “Cutrone più pronto, ma come qualità molto meglio Pedro. Ecco chi è Kannemann”
11 gennaio 2020 15:03
Il Gremio ha pronta un'offerta di 13 mln cash per Pedro oppure di 5 mln più Kannemann
09 gennaio 2020 11:39
Pedullà, per la difesa Bonifazi-Kannemann. Cutrone prima scelta, alternativa Petagna. Duncan...
01 gennaio 2020 12:38
Nazione, Kannemann, Bonifazi e Rojo: i tre nomi per la difesa viola. Addio a sorpresa in vista?
31 dicembre 2019 11:19
Fox Sports Brasil, Fiorentina su Kannemann, come contropartita il Gremio può chiedere Pedro
30 dicembre 2019 19:06
Nazione, per la difesa Fiorentina su Kannemann del Gremio e Marcos Rojo del Manchester United
30 dicembre 2019 13:12
Fiorentina su Kannemann del Gremio. Contatti avviati, si può chiudere per 6 milioni
28 dicembre 2019 14:57
Da Juan Jesus a Bonifazi i nomi per rinforzare la difesa della Fiorentina
23 dicembre 2019 16:22
Sky, ai viola piace Kannemann del Gremio. I suoi agenti sono già in Italia, si può chiudere in settimana
24 agosto 2019 19:41
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