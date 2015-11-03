Labaro Viola

Notizie Kannemann Fiorentina

Se tra i viola e Pezzella sarà addio, Rugani è il suo possibile sostituto. Kannemann e Vuskovic le alternative...

12 marzo 2020 11:28

Esclusiva Durante: “Cutrone più pronto, ma come qualità molto meglio Pedro. Ecco chi è Kannemann”

11 gennaio 2020 15:03

Il Gremio ha pronta un'offerta di 13 mln cash per Pedro oppure di 5 mln più Kannemann

09 gennaio 2020 11:39

Pedullà, per la difesa Bonifazi-Kannemann. Cutrone prima scelta, alternativa Petagna. Duncan...

01 gennaio 2020 12:38

Nazione, Kannemann, Bonifazi e Rojo: i tre nomi per la difesa viola. Addio a sorpresa in vista?

31 dicembre 2019 11:19

Fox Sports Brasil, Fiorentina su Kannemann, come contropartita il Gremio può chiedere Pedro

30 dicembre 2019 19:06

Nazione, per la difesa Fiorentina su Kannemann del Gremio e Marcos Rojo del Manchester United

30 dicembre 2019 13:12

Fiorentina su Kannemann del Gremio. Contatti avviati, si può chiudere per 6 milioni

28 dicembre 2019 14:57

Da Juan Jesus a Bonifazi i nomi per rinforzare la difesa della Fiorentina

23 dicembre 2019 16:22

Sky, ai viola piace Kannemann del Gremio. I suoi agenti sono già in Italia, si può chiudere in settimana

24 agosto 2019 19:41

Sky, c'è anche Kannemann del Gremio nel mirino dei viola. I suoi agenti sono già in Italia

24 agosto 2019 00:26

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