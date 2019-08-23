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Sky, c'è anche Kannemann del Gremio nel mirino dei viola. I suoi agenti sono già in Italia

Fiorentina a caccia anche di un centrale difensivo. Secondo Sky Sport un possibile nome è quello di Walter Kannemann del Gremio. Il calciatore è nel mirino anche della Roma ed i suoi agenti sono già i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 agosto 2019 00:26
Sky, c'è anche Kannemann del Gremio nel mirino dei viola. I suoi agenti sono già in Italia -
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Fiorentina a caccia anche di un centrale difensivo. Secondo Sky Sport un possibile nome è quello di Walter Kannemann del Gremio. Il calciatore è nel mirino anche della Roma ed i suoi agenti sono già in Italia.

 

 

 

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