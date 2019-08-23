Sky, c'è anche Kannemann del Gremio nel mirino dei viola. I suoi agenti sono già in Italia
Fiorentina a caccia anche di un centrale difensivo. Secondo Sky Sport un possibile nome è quello di Walter Kannemann del Gremio. Il calciatore è nel mirino anche della Roma ed i suoi agenti sono già i...
A cura di Redazione Labaroviola
24 agosto 2019 00:26
Fiorentina a caccia anche di un centrale difensivo. Secondo Sky Sport un possibile nome è quello di Walter Kannemann del Gremio. Il calciatore è nel mirino anche della Roma ed i suoi agenti sono già in Italia.