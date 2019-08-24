Sky, ai viola piace Kannemann del Gremio. I suoi agenti sono già in Italia, si può chiudere in settimana

Non solo l’attacco: la Fiorentina si muove per completare anche l’acquisto di un rinforzo per la difesa. In attesa di capire se si completerà lo scambio Biraghi-Dalbert con l’Inter, la dirigenza viola...

Non solo l’attacco: la Fiorentina si muove per completare anche l’acquisto di un rinforzo per la difesa. In attesa di capire se si completerà lo scambio Biraghi-Dalbert con l’Inter, la dirigenza viola ha individuato in Walter Kannemann il profilo più adeguato da regalare a Montella. Centrale del Gremio, l’argentino (connazionale di Pezzella) ha 28 anni e una clausola rescissoria da 12 milioni di euro. Gli agenti sono già in Italia e sono stati preallertati: se la Fiorentina deciderà di spingere, si può chiudere l’affare in settimana. Kannemann, pilastro del Gremio dalla grande esperienza anche di Copa Libertadores, può vantare anche 5 presenze in nazionale maggiore argentina, anche se non ha preso parte alla spedizione per l’ultima Copa America. L’alternativa al classe 1991 resta Caceres, un “jolly” da svincolato.

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