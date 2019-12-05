Il Gremio vuole Pedro per sostituire Tardelli. Trattativa complicata ma i brasiliani ci proveranno

Secondo quanto riporta 90min.com il Gremio è interessato a Pedro. La Fiorentina sta utilizzando pochissimo l'attaccante brasiliano quindi il club di Porto Alegre, deluso dalle prestazioni di Tardelli...

Secondo quanto riporta 90min.com il Gremio è interessato a Pedro. La Fiorentina sta utilizzando pochissimo l'attaccante brasiliano quindi il club di Porto Alegre, deluso dalle prestazioni di Tardelli sta pensando a lui come sostituto. I direttori del Gremio hanno già contattato nei giorni scorsi i viola, la trattativa è molto complicata ma nel periodo natalizio torneranno all'attacco.