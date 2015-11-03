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Notizie Tardelli Fiorentina

Tardelli attacca: "T.Motta? E' stato preso per il gioco ma il gioco dovè? Allegri aveva più punti"

07 dicembre 2024 23:57

Tardelli su Italiano: "Ha fatto un capolavoro! Raggiunta una finale impensabile!"

20 maggio 2023 12:32

Tardelli sorride: "Milan di Pioli come la Fiorentina dell'82 ma alla fine lo scudetto l'abbiamo vinto noi..."

02 giugno 2022 11:51

Tardelli punge Vlahovic: "È successo qualcosa, motivazioni calate. Non è più aiutato come alla Fiorentina"

28 maggio 2022 22:19

Tardelli provoca: "La Fiorentina giocherà pure meglio, ma ha 15 punti in meno della Juventus"

09 maggio 2022 13:47

Tardelli: "Il campionato A2 per l'ottavo posto puo' vincerlo la Fiorentina, anche la Juve coinvolta"

24 settembre 2021 13:12

Tardelli: "Nessuno ha interpellato i calciatori, qui c'è di mezzo la salute non solo i soldi"

05 marzo 2020 14:26

Il Gremio vuole Pedro per sostituire Tardelli. Trattativa complicata ma i brasiliani ci proveranno

05 dicembre 2019 18:51

Tardelli: "Ribery? Errore doppio. Se deve essere l'anziano d'esempio allora è un esempio sbagliato"

28 ottobre 2019 14:07

Tardelli: "Vorrei che Chiesa fosse decisivo più spesso. L'Italia ha un grande difetto.."

15 ottobre 2018 17:45

Sconcerti vs Tardelli, inizia Fiorentina-Juve: "Marco, sei bianconero, non puoi essere nel giusto"

29 gennaio 2018 17:03

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