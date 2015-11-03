Notizie Tardelli Fiorentina

Tardelli attacca: "T.Motta? E' stato preso per il gioco ma il gioco dovè? Allegri aveva più punti"
07 dicembre 2024 23:57
Tardelli su Italiano: "Ha fatto un capolavoro! Raggiunta una finale impensabile!"
20 maggio 2023 12:32
Tardelli sorride: "Milan di Pioli come la Fiorentina dell'82 ma alla fine lo scudetto l'abbiamo vinto noi..."
02 giugno 2022 11:51
Tardelli punge Vlahovic: "È successo qualcosa, motivazioni calate. Non è più aiutato come alla Fiorentina"
28 maggio 2022 22:19
Tardelli provoca: "La Fiorentina giocherà pure meglio, ma ha 15 punti in meno della Juventus"
09 maggio 2022 13:47
Tardelli: "Il campionato A2 per l'ottavo posto puo' vincerlo la Fiorentina, anche la Juve coinvolta"
24 settembre 2021 13:12
Tardelli: "Nessuno ha interpellato i calciatori, qui c'è di mezzo la salute non solo i soldi"
05 marzo 2020 14:26
Il Gremio vuole Pedro per sostituire Tardelli. Trattativa complicata ma i brasiliani ci proveranno
05 dicembre 2019 18:51
Tardelli: "Ribery? Errore doppio. Se deve essere l'anziano d'esempio allora è un esempio sbagliato"
28 ottobre 2019 14:07
Tardelli: "Vorrei che Chiesa fosse decisivo più spesso. L'Italia ha un grande difetto.."
15 ottobre 2018 17:45
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