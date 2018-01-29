Sconcerti vs Tardelli, inizia Fiorentina-Juve: "Marco, sei bianconero, non puoi essere nel giusto"

Mario Sconcerti e Marco Tardelli si sono confrontati ieri, alla Domenica Sportiva, facendo di fatti già iniziare il match tra Fiorentina e Juventus: “Marco - l'accusa del giornalista - non puoi essere...

A cura di Redazione Labaroviola 29 gennaio 2018 17:03

Condividi