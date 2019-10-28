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Tardelli: "Ribery? Errore doppio. Se deve essere l'anziano d'esempio allora è un esempio sbagliato"

Questo l'intervento a la Domenica Sportiva di Marco Tardelli su Franck Ribery: "Ha sbagliato due volte nella gara contro la Lazio, dovrebbe essere lui l'anziano d'esempio. Si è comportato male quando...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 ottobre 2019 14:07
Tardelli: "Ribery? Errore doppio. Se deve essere l'anziano d'esempio allora è un esempio sbagliato" -
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Questo l'intervento a la Domenica Sportiva di Marco Tardelli su Franck Ribery: "Ha sbagliato due volte nella gara contro la Lazio, dovrebbe essere lui l'anziano d'esempio. Si è comportato male quando è stato sostituito e poi a fine partita quando ha spinto il guardalinee. Penso che se deve essere lui il punto di riferimento allora è una scelta sbagliata".

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