Tardelli: "Ribery? Errore doppio. Se deve essere l'anziano d'esempio allora è un esempio sbagliato"

Questo l'intervento a la Domenica Sportiva di Marco Tardelli su Franck Ribery: "Ha sbagliato due volte nella gara contro la Lazio, dovrebbe essere lui l'anziano d'esempio. Si è comportato male quando...

Questo l'intervento a la Domenica Sportiva di Marco Tardelli su Franck Ribery: "Ha sbagliato due volte nella gara contro la Lazio, dovrebbe essere lui l'anziano d'esempio. Si è comportato male quando è stato sostituito e poi a fine partita quando ha spinto il guardalinee. Penso che se deve essere lui il punto di riferimento allora è una scelta sbagliata".