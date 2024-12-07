Tardelli attacca: "T.Motta? E' stato preso per il gioco ma il gioco dovè? Allegri aveva più punti"

L'ennesima prestazione sottotono della Juventus non ha risparmiato critiche anche per l'allenatore, considerate le alte aspettative iniziali

Il campione del mondo di Spagna '82 ed ex giocatore della Juventus Marco Tardelli non le ha mandate a dire a Thiago Motta e alla sua Juve deludente dagli studi di "90°... del sabato" trasmissione di Rai 2:

"Ok gli infortuni, ma oggi la Juve aveva Conceicao, Koopmeiners e Vlahovic. Motta era stato preso per il gioco, ma il gioco non si vede. Si diceva che Allegri era difensivo, ma pure Motta lo è e ha molti meno punti rispetto all’anno scorso”

Con il Cagliari Palladino riparte dai titolarissimi, Sottil favorito per sostituire Bove

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