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Tardelli attacca: "T.Motta? E' stato preso per il gioco ma il gioco dovè? Allegri aveva più punti"

L'ennesima prestazione sottotono della Juventus non ha risparmiato critiche anche per l'allenatore, considerate le alte aspettative iniziali

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 dicembre 2024 23:57
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Il campione del mondo di Spagna '82 ed ex giocatore della Juventus Marco Tardelli non le ha mandate a dire a Thiago Motta e alla sua Juve deludente dagli studi di "90°... del sabato" trasmissione di Rai 2:

"Ok gli infortuni, ma oggi la Juve aveva Conceicao, Koopmeiners e Vlahovic. Motta era stato preso per il gioco, ma il gioco non si vede. Si diceva che Allegri era difensivo, ma pure Motta lo è e ha molti meno punti rispetto all’anno scorso

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