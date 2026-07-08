Tardelli attacca: "Solo Maradona ha criticato la FIFA, poi siamo sempre rimasti tutti zitti da vigliacchi"

L'ex giocatore azzurro ha parlato del caso Balogun

Il "Balogun Gate" non ha inciso sul rendimento in campo degli Stati Uniti, eliminati agli ottavi di finale da un netto 4-1 contro il Belgio guidato da Garcia. Tuttavia, sul piano della giustizia sportiva, la scelta della Fifa di congelare il provvedimento di squalifica dell'attaccante americano dopo un cartellino rosso ha istituito un precedente pericoloso, sollevando un'ondata di polemiche nel panorama calcistico internazionale.

A commentare duramente la vicenda è stato Marco Tardelli, intervenuto durante la trasmissione Notti Mondiali su Rai 1. L'ex campione del mondo del 1982 ha puntato il dito contro il silenzio dei colleghi: "È stato oltrepassato il limite? Diventa impossibile stabilirlo se ognuno fa ciò che vuole. L'aspetto più grave è che i calciatori siano rimasti in silenzio e che i sindacati dei giocatori, sia in Italia che all'estero, non abbiano preso alcuna posizione".

Tardelli ha poi tracciato un parallelismo storico, individuando in Diego Armando Maradona l'unica vera eccezione ribelle nei confronti del massimo organismo del calcio mondiale, non risparmiando un'autocritica generazionale: "Diego è stato l'unico ad opporsi alla Fifa. Noi siamo stati dei vigliacchi a non sostenerlo, e mi includo in prima persona. Non abbiamo creduto alle sue battaglie e oggi ne stiamo pagando le conseguenze".