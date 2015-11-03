Notizie Maradona Fiorentina

Nazione: “La Fiorentina non sarà sola al Maradona: saranno 500 i tifosi viola nel settore ospiti”
09 marzo 2025 09:47
Batistuta: "Messi e Maradona maghi, io mi occupavo solo di fare gol. Il ritiro dal calcio mi ha dato pace"
14 giugno 2024 16:42
Commisso e Barone ai quartieri spagnoli di Napoli per omaggiare Maradona prima di Napoli-Fiorentina
07 maggio 2023 11:25
Adani rammaricato: "Sarebbe stato un sogno vedere Maradona e Messi alle spalle di Batistuta"
14 dicembre 2022 13:01
Accardi: "Amrabat ha rifiutato il Napoli per la Fiorentina, non si può rifiutare la squadra di Maradona"
08 dicembre 2022 20:18
Batosta Napoli, deve togliere la faccia di Maradona dalle magliette. Figli si sono opposti
22 settembre 2022 01:37
Oltraggio a Maradona, rubati orologi e gioielli, i figli non li hanno trovati nei container da Dubai
17 giugno 2022 12:38
La denuncia da Napoli: "Cori dei tifosi viola inqualificabili, non hanno niente a che vedere con lo sport"
11 aprile 2022 20:18
Non gli avevano detto che Maradona fosse morto, Bilardo lo ha scoperto da un documentario
08 marzo 2022 12:23
Lutto nel calcio, è morto Gianni Di Marzio: scoprì Diego Maradona ed allenò il Napoli
22 gennaio 2022 09:13
Pontello: "Van Basten e Maradona vicini alla Fiorentina, ma è Rummenigge il vero rimpianto"
17 settembre 2021 17:29
Quando Maradona elogiava Batistuta e Antognoni: "Volevo giocare con lui. Firenze mi piace"
07 dicembre 2020 13:46
Il ricordo di Antognoni a DAZN: "Maradona era un amico. Riuscì a unire tutte le tifoserie"
29 novembre 2020 15:07
Pezzella: "Rinnovo? Amo la Fiorentina, è nostro dovere rimettere in sesto questa stagione"
28 novembre 2020 10:10
Cabrini: "Travisate le mie parole il mio non era un giudizio morale sull'uomo"
27 novembre 2020 20:58
Cabrini fuori luogo: "Se Maradona avesse giocato nella Juventus sarebbe ancora vivo"
27 novembre 2020 16:47
Dalla morte di Lady D a Sandri e Raciti, fino a Maradona e Astori. Udinese-Fiorentina data nera
27 novembre 2020 11:31
Quando Maradona incoronò Baggio: "Può diventare il numero uno, ha tutte le qualità"
27 novembre 2020 09:11
Galli su Maradona: "Scherzando lo ringraziavo per quel gol che mi segnò ai Mondiali. Quando andai a Napoli..."
27 novembre 2020 08:56
Dall'Argentina: "Maradona è morto povero. Regalava tutto e gli è stato preso molto da famigliari e amici"
26 novembre 2020 22:03
Iachini: "Maradona? Aveva chiesto al Napoli di prendermi, sarebbe stato bello giocarci insieme"
26 novembre 2020 21:11
Contratto racconta Maradona: "Alla Fiorentina lo marcavo io, mi disse che ero tra i più forti"
26 novembre 2020 19:05
Video, tutti i gol segnati da Maradona alla Fiorentina, tra Napoli e Firenze
26 novembre 2020 18:03
Pezzella: "Diego ci ha dato senso di appartenenza, un ricordo? Giocava con noi a ping-pong"
26 novembre 2020 16:16
Antognoni: "Maradona è il giocatore più forte che ho visto giocare"
26 novembre 2020 14:27
Dalla mano di Dio a nelle mani di Dio, quando Maradona mi fece innamorare di Baggio e della Fiorentina
26 novembre 2020 11:09
Prandelli non esulta: "Irrispettoso parlare di calcio nel giorno della morte di Maradona"
26 novembre 2020 09:29
Per evitare la morte di Maradona 9 ambulanze. La depressione non lo ha aiutato
26 novembre 2020 08:51
Lo stadio San Paolo di Napoli cambia nome, si chiamerà Stadio Maradona
25 novembre 2020 23:44
"Le leggende non muoiono mai". Ribery saluta il compianto Diego Armando Maradona su Instagram
25 novembre 2020 21:21
Morte Maradona, Batistuta: "Eternamente grazie. Sto piangendo per te"
25 novembre 2020 19:07
Piange il mondo del calcio, è morto Diego Armando Maradona. Arresto cardiorespiratorio
25 novembre 2020 17:21
Maradona ricoverato con urgenza all'ospedale, dovrà andare sotto i ferri. Sembrava soltanto anemia, invece...
03 novembre 2020 21:52
Maradona chiama Batistuta ma il Re Leone rifiuta. Deve operarsi alla caviglia il 17 settembre
05 settembre 2019 12:40
Fabio Capello: "Nel calcio ci sono solo tre geni: Messi, Maradona e Pellè…"
14 marzo 2019 14:44
Bertoni:"In Italia c'è odio vero verso la Juve. Sia a Napoli che a Firenze i tifosi.."
22 novembre 2018 18:13
CorSport: Cholito l'ammazza-grandi, segnare al Napoli per record di gol ed uno sgarbo a Maradona
24 aprile 2018 11:08
Maradona contro Montella: "Una follia prenderlo, è stato cacciato da Milano. Calcio in mano ad imprenditori"
11 gennaio 2018 20:13
Maradona: "Non si può convocare uno che ruba la moglie ad un amico, Wanda avrà chiamato Sampaoli"
31 ottobre 2017 18:49
Maxi Lopez: "Icardi? L'autobiografia la possono scrivere solo i campioni veri. Maradona non è un mio amico"
09 ottobre 2017 16:38
Maradona: "Batistuta persona fantastica, è stato il miglior 9 di sempre. In italia spaccava le difese..."
02 ottobre 2017 19:26
Maradona: "Se pensano di trovare Batistuta facendo giocare Icardi si sbagliano di grosso. Sampaoli sbaglia"
05 settembre 2017 13:57
Maradona litiga con Veron: "Sei un figlio di...." Ma siamo alla partita del cuore...
13 ottobre 2016 00:05
Caro Maradona, questa volta hai proprio toppato...
11 ottobre 2016 00:47
Maradona tuona: "Uno scandalo inaccettabile il gol annullato alla Fiorentina. Conte invece..."
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