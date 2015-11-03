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Notizie Maradona Fiorentina

Nazione: “La Fiorentina non sarà sola al Maradona: saranno 500 i tifosi viola nel settore ospiti”

09 marzo 2025 09:47

Batistuta: "Messi e Maradona maghi, io mi occupavo solo di fare gol. Il ritiro dal calcio mi ha dato pace"

14 giugno 2024 16:42

Commisso e Barone ai quartieri spagnoli di Napoli per omaggiare Maradona prima di Napoli-Fiorentina

07 maggio 2023 11:25

Adani rammaricato: "Sarebbe stato un sogno vedere Maradona e Messi alle spalle di Batistuta"

14 dicembre 2022 13:01

Accardi: "Amrabat ha rifiutato il Napoli per la Fiorentina, non si può rifiutare la squadra di Maradona"

08 dicembre 2022 20:18

Batosta Napoli, deve togliere la faccia di Maradona dalle magliette. Figli si sono opposti

22 settembre 2022 01:37

Oltraggio a Maradona, rubati orologi e gioielli, i figli non li hanno trovati nei container da Dubai

17 giugno 2022 12:38

La denuncia da Napoli: "Cori dei tifosi viola inqualificabili, non hanno niente a che vedere con lo sport"

11 aprile 2022 20:18

Non gli avevano detto che Maradona fosse morto, Bilardo lo ha scoperto da un documentario

08 marzo 2022 12:23

Lutto nel calcio, è morto Gianni Di Marzio: scoprì Diego Maradona ed allenò il Napoli

22 gennaio 2022 09:13

Pontello: "Van Basten e Maradona vicini alla Fiorentina, ma è Rummenigge il vero rimpianto"

17 settembre 2021 17:29

Quando Maradona elogiava Batistuta e Antognoni: "Volevo giocare con lui. Firenze mi piace"

07 dicembre 2020 13:46

Il ricordo di Antognoni a DAZN: "Maradona era un amico. Riuscì a unire tutte le tifoserie"

29 novembre 2020 15:07

Pezzella: "Rinnovo? Amo la Fiorentina, è nostro dovere rimettere in sesto questa stagione"

28 novembre 2020 10:10

Cabrini: "Travisate le mie parole il mio non era un giudizio morale sull'uomo"

27 novembre 2020 20:58

Cabrini fuori luogo: "Se Maradona avesse giocato nella Juventus sarebbe ancora vivo"

27 novembre 2020 16:47

Dalla morte di Lady D a Sandri e Raciti, fino a Maradona e Astori. Udinese-Fiorentina data nera

27 novembre 2020 11:31

Quando Maradona incoronò Baggio: "Può diventare il numero uno, ha tutte le qualità"

27 novembre 2020 09:11

Galli su Maradona: "Scherzando lo ringraziavo per quel gol che mi segnò ai Mondiali. Quando andai a Napoli..."

27 novembre 2020 08:56

Dall'Argentina: "Maradona è morto povero. Regalava tutto e gli è stato preso molto da famigliari e amici"

26 novembre 2020 22:03

Iachini: "Maradona? Aveva chiesto al Napoli di prendermi, sarebbe stato bello giocarci insieme"

26 novembre 2020 21:11

Contratto racconta Maradona: "Alla Fiorentina lo marcavo io, mi disse che ero tra i più forti"

26 novembre 2020 19:05

Video, tutti i gol segnati da Maradona alla Fiorentina, tra Napoli e Firenze

26 novembre 2020 18:03

Pezzella: "Diego ci ha dato senso di appartenenza, un ricordo? Giocava con noi a ping-pong"

26 novembre 2020 16:16

Antognoni: "Maradona è il giocatore più forte che ho visto giocare"

26 novembre 2020 14:27

Dalla mano di Dio a nelle mani di Dio, quando Maradona mi fece innamorare di Baggio e della Fiorentina

26 novembre 2020 11:09

Prandelli non esulta: "Irrispettoso parlare di calcio nel giorno della morte di Maradona"

26 novembre 2020 09:29

Per evitare la morte di Maradona 9 ambulanze. La depressione non lo ha aiutato

26 novembre 2020 08:51

Lo stadio San Paolo di Napoli cambia nome, si chiamerà Stadio Maradona

25 novembre 2020 23:44

"Le leggende non muoiono mai". Ribery saluta il compianto Diego Armando Maradona su Instagram

25 novembre 2020 21:21

Morte Maradona, Batistuta: "Eternamente grazie. Sto piangendo per te"

25 novembre 2020 19:07

Piange il mondo del calcio, è morto Diego Armando Maradona. Arresto cardiorespiratorio

25 novembre 2020 17:21

Maradona ricoverato con urgenza all'ospedale, dovrà andare sotto i ferri. Sembrava soltanto anemia, invece...

03 novembre 2020 21:52

Maradona chiama Batistuta ma il Re Leone rifiuta. Deve operarsi alla caviglia il 17 settembre

05 settembre 2019 12:40

Fabio Capello: "Nel calcio ci sono solo tre geni: Messi, Maradona e Pellè…"

14 marzo 2019 14:44

Bertoni:"In Italia c'è odio vero verso la Juve. Sia a Napoli che a Firenze i tifosi.."

22 novembre 2018 18:13

CorSport: Cholito l'ammazza-grandi, segnare al Napoli per record di gol ed uno sgarbo a Maradona

24 aprile 2018 11:08

Maradona contro Montella: "Una follia prenderlo, è stato cacciato da Milano. Calcio in mano ad imprenditori"

11 gennaio 2018 20:13

Maradona: "Non si può convocare uno che ruba la moglie ad un amico, Wanda avrà chiamato Sampaoli"

31 ottobre 2017 18:49

Maxi Lopez: "Icardi? L'autobiografia la possono scrivere solo i campioni veri. Maradona non è un mio amico"

09 ottobre 2017 16:38

Maradona: "Batistuta persona fantastica, è stato il miglior 9 di sempre. In italia spaccava le difese..."

02 ottobre 2017 19:26

Maradona: "Se pensano di trovare Batistuta facendo giocare Icardi si sbagliano di grosso. Sampaoli sbaglia"

05 settembre 2017 13:57

Maradona litiga con Veron: "Sei un figlio di...." Ma siamo alla partita del cuore...

13 ottobre 2016 00:05

Caro Maradona, questa volta hai proprio toppato...

11 ottobre 2016 00:47

Maradona tuona: "Uno scandalo inaccettabile il gol annullato alla Fiorentina. Conte invece..."

26 aprile 2016 14:28

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