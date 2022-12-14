Adani rammaricato: "Sarebbe stato un sogno vedere Maradona e Messi alle spalle di Batistuta"

Finita Argentina-Croazia, Lele Adani ha parlato e commentato le giocate della nazionale sudamericana citando anche Batistuta

Dopo la partita tra Argentina e Croazia, terminata con la grande vittoria albiceleste per 3-0 con protagonista uno straordinario Leo Messi, il commentatore Rai ed ex giocatore della Fiorentina, Lele Adani, è stato intervistato dalla tv svizzera, queste le sue parole: "Sarebbe stato un tridente da sogno ma resta solo nell'immaginario, nei sogni, nei ricordi. Questi calciatori avrebbero fatto le cose giuste e avrebbero avuto 7 giocatori che facevano il lavoro per loro". Questo il video del suo intervento

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