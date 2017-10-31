Maradona: "Non si può convocare uno che ruba la moglie ad un amico, Wanda avrà chiamato Sampaoli"

Diego Armando Maradona, ex stella del Napoli, è intervenuto ai microfoni del quotidiano El Clarin sferrando un attacco al ct dell’Argentina Jorge Sampaoli e nei confronti di Mauro Icardi: “Non dimenti...

Diego Armando Maradona, ex stella del Napoli, è intervenuto ai microfoni del quotidiano El Clarin sferrando un attacco al ct dell’Argentina Jorge Sampaoli e nei confronti di Mauro Icardi: “Non dimentico che quando ero in Croazia a guardare la finale di Coppa Davis mi chiamò Sampaoli per fare un progetto insieme a Siviglia. Una volta chiamato a guidare la Nazionale non si ricorda nemmeno come mi chiamo. E con la gente falsa, mediocre e che si crede più grande di quanto non sia non avrei mai lavorato. Non vado d’accordo con lui, è un ciarlatano. Le convocazioni con l’Ecuador? Hanno chiamato un Icardi infortunato nonostante avessero Higuain, che ha sempre fatto gol. Va bene, non ha giocato. Però era lì. Non si può lasciare fuori dalla lista Aguero e convocare un “Pata de lana” (uno che ruba la moglie a un amico, ndr). Quello con la moglie che vuole entrare nel mondo del calcio e diventare sua rappresentante. Quello che gioca a pallone con i figli di Maxi Lopez… Io conosco bene la storia: (Wanda) ha chiamato Bauza tre volte, ha chiamato Martino quattro volte… Me lo hanno raccontato gli stessi tecnici o i loro assistenti. E non so quante volte Wanda Nara avrà chiamato Sampaoli per far convocare Icardi”.