Maradona ricoverato con urgenza all’ospedale, dovrà andare sotto i ferri. Sembrava soltanto anemia, invece…

Tutto il mondo del calcio – e non solo – è sempre più in ansia per la condizioni di Diego Armando Maradona: l’ex Pibe de oro, secondo quanto trapela dall’Argentina, necessita di un’operazione al cervello, che avrà luogo in serata. Un intervento d’urgenza destinato a rimuovere un ematoma subdurale, ovvero un accumulo di sangue tra cranio e cervello, messo in evidenza dagli esami strumentali effettuati in ospedale. Inizialmente Maradona era stato ricoverato per quella che pareva soltanto una forma di anemia, con un persistente stato di ansia e depressione. Ora invece il quadro è più chiaro e l’ex fuoriclasse dovrà andare sotto i ferri a Buenos Aires.