Sconcerti: “Iachini sta commettendo errori irritanti, dovrebbe chiedere scusa a Callejon. Il problema é solo tecnico”

Sconcerti ai microfoni di TMW parla anche della situazione Iachini.

“Credo Commisso stia imparando giorno per giorno, e che si debbano spostare le attenzioni da lui. Commisso è il proprietario della Fiorentina, e non può essere così in discussione. Il problema è sempre tecnico: Iachini sta commettendo errori irritanti come per quanto riguarda Callejon. Da fiorentino vorrei chiedergli scusa: è da 10 anni che gioca in un modo, e sempre da titolare, e ora fa il centravanti… Gli vorrei dire che non la pensiamo tutti così. Ci sono altri errori di fondo: Bonaventura e Castrovilli non possono stare insieme con Amrabat. Bonaventura non poteva marcare Veretout a Roma, il francese così ti mangia. Così come Castrovilli non può stare su Pellegrini. Se non fai muovere Amrabat dall’area, poi, stai distruggendo tutti e tre”.

