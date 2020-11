“Sarri accetterebbe la Fiorentina subito. Prandelli responsabile settore giovanile il top”

Bernardo Brovarone ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina, queste le sue parole:

“Sarri verrebbe domani mattina, a patto che ci sia un progetto all’altezza. Sono convinto che se Commisso e Sarri si chiudessero in una stanza per qualche ora, insieme con Daniele Pradè, Sarri firmerebbe dopo 2 minuti. Abbiamo bisogno di Commisso che torni quel vulcano che era appena arrivato. È da luglio che parlo di Sarri, sperando che la società ci parlasse già da quest’estate. Sognavo. Adesso è un’opportunità che non bisogna lasciarsi sfuggire perché Sarri accetterebbe subito la Fiorentina.

Montella e Prandelli? Due ottimi allenatori che quando hanno lavorato in sinergia con la società hanno fatto grandi cose ma in questo momento sarebbero scelte forzate con il rischio di rovinare tutto. Sarri allenatore e Prandelli responsabile del settore giovanili viola con una rete di osservatori precisa sarebbe un salto di qualità assurdo per tutta la Fiorentina”

LEGGI ANCHE, IACHINI RESTA IN ATTESA DI SARRI. MONTELLA MAI CONTATTATO, NON TORNA ALLA FIORENTINA