RESTA IACHINI IN ATTESA DI SARRI. MONTELLA MAI CONTATTATO DALLA FIORENTINA, NON TORNA IN VIOLA

È circolata ieri sera la notizia dell’idea in casa viola di far tornare Vincenzo Montella alla guida della squadra. Ad oggi, questa possibilità non trova nessuna conferma. La Fiorentina non ha intenzione di esonerare Iachini. Come raccontato anche ieri, la società ha scelto Maurizio Sarri come futuro allenatore viola per aprire finalmente un ciclo di alto livello.

Ma il tecnico toscano ha ancora un contratto con la Juventus e nonostante i tanti rumors degli ultimi giorni, non ha ancora trovato l’accordo definitivo con la società bianconera per la rescissione consensuale con relativa buonuscita a favore dell’allenatore.

Dunque, in attesa che si liberi Sarri, Beppe Iachini continuerà ad essere l’allenatore della Fiorentina. Il rumors Montella non trova dunque nessuna conferma. Non ci sono stati contatti tra la società e l’areoplanino nella giornata di ieri nè nella giornata di oggi. Non pare esserci questa possibilità, al momento.

Flavio Ognissanti

