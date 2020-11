Repubblica, dirigenti Fiorentina allibiti. Nessuna autocritica di Iachini, dà colpa a soste nazionali

Come riportato da Repubblica questa mattina, c’è stato un confronto nella giornata di ieri tra la società e l’allenatore della Fiorentina Beppe Iachini per capire e analizzare questo fallimentare inizio di stagione. Ma nell’incontro non tutto è andato come ci si aspettava. Alcuni dichiarazioni di Iachini non sono piaciute alla società e non sono passate inosservata. Il tecnico viola continua a chiedere tempo e continua a trovare alibi. Le soste per le nazionali nazionali la scusante principale trovata dal tecnico. Non è arrivata da parte di Iachini nessuna autocritica nemmeno parziale, anche dopo l’inconsistenza partita persa contro la Roma.

