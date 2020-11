SARRI-FIORENTINA È FATTA DA 15 GIORNI, SERVE VIA LIBERA JUVENTUS. NO AQUILANI

Che la Fiorentina abbia trattato e praticamente raggiunto l’intesa di massima con con Maurizio Sarri non è un mistero. Lo abbiamo scritto in esclusiva e in anteprima ben due settimane fa, lo ribadiamo oggi ancora una volta. La scelta è stata fatta, con l’allenatore toscano scelto per il nuovo corso viola. L’ostacolo però, è la risoluzione con la Juventus, che pare essere molto vicina ma che nella sostanza ancora non c’è.

Nelle ultime ore era emersa la notizia di un Alberto Aquilani, allenatore della primavera viola, che potesse prendere il posto di Iachini fino alla partita contro il Parma per poi consegnare la panchina ad un altro tecnico.

Ecco, in questo senso non ci sarebbero conferme. Iachini dovrebbe quindi restare fino a quando la situazione di Sarri con la Juventus non si sia risolta definitivamente e ufficialmente. Fino ad allora, l’allenatore viola continuerà ad essere Beppe Iachini.

Flavio Ognissanti

