Maradona contro Montella: "Una follia prenderlo, è stato cacciato da Milano. Calcio in mano ad imprenditori"
Maradona è una furia per l'avvento in panchina di Montella al Siviglia. Questo il pesante post contro l'ex tecnico della Fiorentina su Instagram:"Una follia che Montella, occupa il posto di Berizzo. Q...
A cura di Flavio Ognissanti
11 gennaio 2018 20:13
Maradona è una furia per l'avvento in panchina di Montella al Siviglia. Questo il pesante post contro l'ex tecnico della Fiorentina su Instagram:
"Una follia che Montella, occupa il posto di Berizzo. Quando Montella è stata colpita male da Milano. E ci sono migliaia di tecnici che possono occupare quel posto. NON PUO 'ESSERE CHE IL CALCIO DI COMANDI IMPRENDITORI (deve seguire Berizzo). O metti un sostituto. Questo deve cambiare."
Ecco il post su Instagram: