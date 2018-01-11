Maradona contro Montella: "Una follia prenderlo, è stato cacciato da Milano. Calcio in mano ad imprenditori"

Maradona è una furia per l'avvento in panchina di Montella al Siviglia. Questo il pesante post contro l'ex tecnico della Fiorentina su Instagram:"Una follia che Montella, occupa il posto di Berizzo. Q...

Maradona è una furia per l'avvento in panchina di Montella al Siviglia. Questo il pesante post contro l'ex tecnico della Fiorentina su Instagram:

"Una follia che Montella, occupa il posto di Berizzo. Quando Montella è stata colpita male da Milano. E ci sono migliaia di tecnici che possono occupare quel posto. NON PUO 'ESSERE CHE IL CALCIO DI COMANDI IMPRENDITORI (deve seguire Berizzo). O metti un sostituto. Questo deve cambiare."

Ecco il post su Instagram: