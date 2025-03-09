Nazione: “La Fiorentina non sarà sola al Maradona: saranno 500 i tifosi viola nel settore ospiti”

I tifosi faranno la loro parte per sostenere la squadra

La Fiorentina non sarà sola neanche al ‘Maradona', con i suoi tifosi che faranno la loro parte per sostenere i ragazzi di Palladino. Per qualcuno nemmeno il tempo di rientrare da Atene che c'è stato subito da organizzare la trasferta in Campania. Alla fine saranno poco meno di 500 nel settore ospiti a cantare per la Fiorentina. Un numero per niente banale, considerando anche la logistica della trasferta e quella ravvicinata in Grecia. Dopo la gara di Napoli un po' di riposo anche per i tifosi, attesi da tre gare consecutive al Franchi. Lo riporta La Nazione.