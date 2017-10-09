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Maxi Lopez: "Icardi? L'autobiografia la possono scrivere solo i campioni veri. Maradona non è un mio amico"

Ho visto solo una volta Maradona per una partita di beneficenza. Lui dice sempre quello che pensa..." così ha parlato Maxi Lopez

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 ottobre 2017 16:38
Maxi Lopez: "Icardi? L'autobiografia la possono scrivere solo i campioni veri. Maradona non è un mio amico" -
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Maxi Lopez, attaccante argentino dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Messsaggero Veneto, tornando a parlare di Mauro Icardi: “Se un giorno incontrerò nuovamente Icardi? Sì, ma non è che questo pensiero mi tolga il sonno. La sua autobiografia? Io non mi reputo uno da biografia. L’autobiografia possono scriverla solo i veri campioni, quelli che hanno davvero qualcosa da raccontare. Maradona si è schierato dalla mia parte? Maradona è uno che non ha filtri, dice quello che pensa. E non parla perché è amico di questo o quello. Io l’ho incontrato solo una volta di persona qualche anno fa per una partita di beneficenza”.

Alfredopedullà.com

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