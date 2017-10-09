Maxi Lopez: "Icardi? L'autobiografia la possono scrivere solo i campioni veri. Maradona non è un mio amico"

Ho visto solo una volta Maradona per una partita di beneficenza. Lui dice sempre quello che pensa..." così ha parlato Maxi Lopez

Maxi Lopez, attaccante argentino dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Messsaggero Veneto, tornando a parlare di Mauro Icardi: “Se un giorno incontrerò nuovamente Icardi? Sì, ma non è che questo pensiero mi tolga il sonno. La sua autobiografia? Io non mi reputo uno da biografia. L’autobiografia possono scriverla solo i veri campioni, quelli che hanno davvero qualcosa da raccontare. Maradona si è schierato dalla mia parte? Maradona è uno che non ha filtri, dice quello che pensa. E non parla perché è amico di questo o quello. Io l’ho incontrato solo una volta di persona qualche anno fa per una partita di beneficenza”.

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