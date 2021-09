Pontello: “Van Basten e Maradona vicini alla Fiorentina, ma è Rummenigge il vero rimpianto”

Ranieri Pontello è stato il presidente della Fiorentina negli anni 80, figlio di Flavio, patron della squadra viola dal 1980 al 1986, oggi ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole

“La Fiorentina fu una bellissima pazzia di mio padre, io ho ricoperto il ruolo di presidente nonostante avevo impegni in Australia. Ho tanti ricordi belli, quelli brutti li ho dimenticati. Giocatori che potevamo portare alla Fiorentina sono diversi, ricordo quando andai personalmente in Argentina per vedere Maradona, ricordo anche che avevamo preso Van Basten (LEGGI QUI) ma il vero rimpianto, quello che è stato veramente il più vicino di tutti era Rummenigge. De Sisti allenatore viola è stata idea venuta a Tito Corsi in un momento difficile, ci serviva qualcuno che ci riavvicinasse ai tifosi” conclude Pontello.