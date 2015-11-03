Notizie Rummenigge Fiorentina

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Pontello: "Van Basten e Maradona vicini alla Fiorentina, ma è Rummenigge il vero rimpianto"

17 settembre 2021 17:29

Rummenigge: "Ribery si trova molto bene alla Fiorentina. Appena abbiamo vinto la Champions..."

27 agosto 2020 12:57

Ribery a Monaco per l'addio di Uli Hoeness. Rummenigge: "Grazie per essere venuto da Firenze"

15 novembre 2019 23:07

Rummenigge: "Ribery alla Fiorentina? Ci ha sorpresi nella scelta. Montella l'ha messo in un ruolo intelligente"

10 ottobre 2019 20:09

Rummenigge: "Siamo stati derubati e truffati. Mai provata cosi tanta rabbia"

19 aprile 2017 16:55

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