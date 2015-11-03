Notizie Rummenigge Fiorentina

Pontello: "Van Basten e Maradona vicini alla Fiorentina, ma è Rummenigge il vero rimpianto"
17 settembre 2021 17:29
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27 agosto 2020 12:57
Ribery a Monaco per l'addio di Uli Hoeness. Rummenigge: "Grazie per essere venuto da Firenze"
15 novembre 2019 23:07
Rummenigge: "Ribery alla Fiorentina? Ci ha sorpresi nella scelta. Montella l'ha messo in un ruolo intelligente"
10 ottobre 2019 20:09
Rummenigge: "Siamo stati derubati e truffati. Mai provata cosi tanta rabbia"
19 aprile 2017 16:55
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