Rummenigge: "Siamo stati derubati e truffati. Mai provata cosi tanta rabbia"

Tutta la rabbia del Bayern Monaco dopo l'eliminazione dalla Champions League, parla Rummenigge amministratore delegato del club bavarese

L’amministratore delegato del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, ha commentato così la serataccia di Madrid, con l’arbitro Kassai decisivo ai fini della qualificazione del Real: “Ai nostri ragazzi vanno fatti i complimenti per questa partita, non posso fare altro che togliermi il capello davanti a loro. Per la prima volta sento dentro di me una rabbia folle. Mai avevo avuto in passato questa rabbia, mi sento truffato, anzi ci sentiamo tutti truffati nel vero senso della parola. Con Uli Hoeness abbiamo giocato e visto tante battaglie, ma questa di Madrid è stata un’altra partita, mai visto niente di simile”.

Alfredopedullà.com