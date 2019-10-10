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Rummenigge: "Ribery alla Fiorentina? Ci ha sorpresi nella scelta. Montella l'ha messo in un ruolo intelligente"

Queste le parole dell'ad del Bayer Monaco Karl-Heinz Rummenigge al Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta dello Sport: "Montella sta giocando in modo intelligente. Ha messo le due punte e sta...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 ottobre 2019 20:09
Rummenigge: "Ribery alla Fiorentina? Ci ha sorpresi nella scelta. Montella l'ha messo in un ruolo intelligente" -
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Queste le parole dell'ad del Bayer Monaco Karl-Heinz Rummenigge al Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta dello Sport: "Montella sta giocando in modo intelligente. Ha messo le due punte e sta lasciando spazio a Ribery che può attaccare senza preoccuparsi della fase difensiva. Il goal del francese in Milan-Fiorentina è un capolavoro, non a caso ha vinto di tutto nei 12 anni al Bayern. Tutti pensavano che sarebbe andato in Cina o in Arabia Saudita ed invece ha sorpreso tutti scegliendo la Fiorentina. La sua è una scelta di calcio, sono contento che stia facendo bene a Firenze".

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