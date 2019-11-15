Ribery a Monaco per l'addio di Uli Hoeness. Rummenigge: "Grazie per essere venuto da Firenze"
C'è anche Franck Ribery presente a Monaco, questa sera, per salutare il presidente del Bayern Uli Hoeness che, dopo 40 anni di attività, lascia il club rassegnando le sue dimissioni dal ruolo. L'asso...
A cura di Redazione Labaroviola
15 novembre 2019 23:07
C'è anche Franck Ribery presente a Monaco, questa sera, per salutare il presidente del Bayern Uli Hoeness che, dopo 40 anni di attività, lascia il club rassegnando le sue dimissioni dal ruolo. L'asso viola è stato affiancato da Robben e da altri ex compagni di una squadra pigliatutto specialmente in Bundesliga. A lui è andato anche il pensiero di Karl Heinze Rummenigge: "Grazie a Franck per essere venuto qua da Firenze a celebrare il nostro presidente".