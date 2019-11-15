Ribery a Monaco per l'addio di Uli Hoeness. Rummenigge: "Grazie per essere venuto da Firenze"

C'è anche Franck Ribery presente a Monaco, questa sera, per salutare il presidente del Bayern Uli Hoeness che, dopo 40 anni di attività, lascia il club rassegnando le sue dimissioni dal ruolo. L'asso...

C'è anche Franck Ribery presente a Monaco, questa sera, per salutare il presidente del Bayern Uli Hoeness che, dopo 40 anni di attività, lascia il club rassegnando le sue dimissioni dal ruolo. L'asso viola è stato affiancato da Robben e da altri ex compagni di una squadra pigliatutto specialmente in Bundesliga. A lui è andato anche il pensiero di Karl Heinze Rummenigge: "Grazie a Franck per essere venuto qua da Firenze a celebrare il nostro presidente".