Maradona chiama Batistuta ma il Re Leone rifiuta. Deve operarsi alla caviglia il 17 settembre
Questo il post su Twitter con cui Batigol ha ringraziato Maradona, presto allenatore del Gimnasia La Plata per il ruolo offertogli: "Voglio ringraziare Diego Maradona per la sua offerta, era quella ch...
A cura di Redazione Labaroviola
05 settembre 2019 12:40
Questo il post su Twitter con cui Batigol ha ringraziato Maradona, presto allenatore del Gimnasia La Plata per il ruolo offertogli: "Voglio ringraziare Diego Maradona per la sua offerta, era quella che stavo aspettando da molto tempo. Purtroppo il 17 settembre devo operarmi a Basilea per posizionare le protesi della caviglia che praticamente non mi permette di camminare. Ti auguro fortemente il meglio!"