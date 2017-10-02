Maradona: "Batistuta persona fantastica, è stato il miglior 9 di sempre. In italia spaccava le difese..."

Un messaggio particolarmente gradito dai tifosi della Fiorentina è apparso poche ore fa sul profilo Facebook di Diego Armando Maradona. La leggenda del calcio argentino e mondiale ha dedicato un post...

Un messaggio particolarmente gradito dai tifosi della Fiorentina è apparso poche ore fa sul profilo Facebook di Diego Armando Maradona. La leggenda del calcio argentino e mondiale ha dedicato un post a due grandi ex calciatori che hanno vestito la maglia albiceleste: Gabriel Omar Batistuta e Claudio Caniggia. Ecco le parole del Pibe de Oro: "Applausi al Cani (Claudio Caniggia, ndr). Che attaccante! E al Bati, che per me è stato il miglior numero nove. Non ho mai visto giocare El Charro Moreno ma per me non è esistito e non esisterà uno come Batistuta. In Italia spaccava le difese. Lo conosco bene, non solo per la Nazionale. È una persona adorabile".