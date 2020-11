Dall’Argentina: “Maradona è morto povero. Regalava tutto e gli è stato preso molto da famigliari e amici”

Le affermazioni di Ventura stupiscono non solo alla luce della fortuna guadagnata a Dubai, ma anche in virtù del milionario contratto con la Dinamo Brest di cui era presidente onorario (incarico che gli fruttava 20 milioni di dollari all’anno per tre anni) e dei 150 mila dollari di stipendio mensile che gli garantivano i Dorados di Sinaloa, squadra allenata prima di tornare in patria per sedere sulla anchina del Gimnasia.

“Gli hanno rubato quasi tutto, il resto lo ha elargito perché non era in grado di dire di no a nessuno. Bastava chiedere e lui dava”, ha aggiunto Ventura. Una versione, questa, che coincide con quanto raccontato dall’attaccante paraguaiano Pablo Velzquez, agli ordini del Pibe de Oro fino alla scorsa stagione.

“Maradona era di una generosità smisurata. Molte volte, i premi ai giocatori li pagava di tasca sua. Entrava nello spogliatoio con un borsone pieno di contanti e ripartiva il denaro”, ha raccontato Velazquez al programma Futgol di Radio AM 970. “Era solito indossare due orologi, vari anelli, bracciali e collanine. Bastava dirgli quanto fossero belli che lui se li sfilava e li donava”.

Sullo sfondo delle rivelazioni fatte da Ventura, c’è chi si chiede adesso a quanto ammonti il patrimonio di Maradona e cosa accadrà con la sua eredità, insinuando un’imminente battaglia legale tra i tanti famigliari del Diez (dall’ex moglie Claudia fino alle due ex fidanzate Veronica Ojeda e Rocio Oliva, passando per la numerosa schiera di figli). Anche perché, stando ai media argentini, quantificare e catalogare il patrimonio di Maradona è un esercizio piuttosto complicato.

L’unica certezza è lo scarno conto in banca, a cui però andrebbero aggiunti numerosi beni immobili (tra cui un edificio intero e due appartamenti a Buenos Aires oltre alla villa di Tigre in cui stava svolgendo la riabilitazione post operatoria). A questi si dovrebbero sommare anche sei auto di lusso (tra Bmw, Audi e Rolls Royce), senza contare i proventi dai numerosi contratti di sponsorizzazione su cui il Diez poteva contare e alcuni importanti investimenti all’estero, da Cuba all’Italia.

Se mentre era ancora in vita, chi lo circondava attingeva alle sue tasche con disinvoltura, a quanto pare molte volte anche in modo fraudolento, c’è da scommettere che presto si scatenerà anche una battaglia legale per spolpare le ultime risorse rimaste. Lo scrive Gazzetta.it

