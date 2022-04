La denuncia da Napoli: “Cori dei tifosi viola inqualificabili, non hanno niente a che vedere con lo sport”

Nicola Mora, ex difensore del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato da CalcioNapoli1926.it:

“Diventa sempre difficile dare la colpa a un giocatore. Nel secondo gol Mario Rui ha commesso una leggerezza, non puoi lasciar campo aperto a una Fiorentina molto più tonica rispetto al Napoli. Mario Rui ha fatto una discreta gara a livello dinamico, Zanoli pure non ha demeritato. Non darei colpe a questo ragazzo. La Fiorentina ti fa otto gol in due partite, è un campanello d’allarme importante che devi considerare. La gara persa è un segnale negativo, ma bisogna continuare a essere ottimisti e fiduciosi”

Su Koulibaly

“Quale giocatore mi ha deluso? Mi aspettavo di più da Koulbaily che dà segni di cedimento, ma anche da Fabian e Zielinski. Hanno marcato visita nelle grandi partite. Milan e Inter e Fiorentina, tre paritte che gridano vendetta”.

Sullo Stadio Maradona e sul tifo

“Sul tifo del Maradona. L’apporto dello stadio nuovo è diverso rispetto al calcio dei miei tempi. C’erano più di 70mila spettatori. I cori dei tifosi viola? Inqualificabili, non hanno niente a che vedere con logiche dello sport”.

