Giancarlo Antognoni è intervenuto a fine gara e ha voluto ricordare la scomparsa di Diego Armando Maradona.

Queste le sue parole: “Ho vari ricordi di Diego, sia in Italia che in campo internazionale con l’Argentina. È un ricordo piacevole che mi porto dietro. La sua scomparsa è una notizia che mai avrei voluto sentire. Io ho ammirato Maradona sia come avversario che come compagno perché una volta ho giocato con lui. Era un compagno, un trascinatore che dava tutto in campo e alla squadra. È una brutta notizia per tutto il mondo del calcio. Per me Maradona è il giocatore più forte che personalmente ho visto giocare in campo”.

