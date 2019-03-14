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Fabio Capello: "Nel calcio ci sono solo tre geni: Messi, Maradona e Pellè…"

Non è bastata la tripletta rifilata all’Atletico Madrid nell’ultima gara di Champions League per convincere Fabio Capello. Per l’ex tecnico e ct, Cristiano Ronaldo non fa parte della ristrettissima el...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 marzo 2019 14:44
Fabio Capello: "Nel calcio ci sono solo tre geni: Messi, Maradona e Pellè…" -
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Non è bastata la tripletta rifilata all’Atletico Madrid nell’ultima gara di Champions League per convincere Fabio Capello. Per l’ex tecnico e ct, Cristiano Ronaldo non fa parte della ristrettissima elite dei “geni” del calcio.
Non è bastata la tripletta rifilata all’Atletico Madrid nell’ultima gara di Champions League per convincere Fabio Capello. Per l’ex tecnico e ct, Cristiano Ronaldo non fa parte della ristrettissima elite dei “geni” del calcio. Secondo lui i geni del calcio sono tre: Messi, Pellé e Maradona.

Italsportpress

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