Fabio Capello: "Nel calcio ci sono solo tre geni: Messi, Maradona e Pellè…"

Non è bastata la tripletta rifilata all’Atletico Madrid nell’ultima gara di Champions League per convincere Fabio Capello. Per l’ex tecnico e ct, Cristiano Ronaldo non fa parte della ristrettissima el...

Non è bastata la tripletta rifilata all’Atletico Madrid nell’ultima gara di Champions League per convincere Fabio Capello. Per l’ex tecnico e ct, Cristiano Ronaldo non fa parte della ristrettissima elite dei “geni” del calcio.

Non è bastata la tripletta rifilata all’Atletico Madrid nell’ultima gara di Champions League per convincere Fabio Capello. Per l’ex tecnico e ct, Cristiano Ronaldo non fa parte della ristrettissima elite dei “geni” del calcio. Secondo lui i geni del calcio sono tre: Messi, Pellé e Maradona.

Italsportpress