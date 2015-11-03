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Notizie Pelle Fiorentina

Scamacca show, Genoa batte Parma 2-1. La Fiorentina rimane a +7 dalla zona retrocessione

19 marzo 2021 23:06

Limite di 1 milione e mezzo per gli stipendi in Cina. Eder e Pellè possibilità per la Fiorentina?

16 dicembre 2020 16:16

Fabio Capello: "Nel calcio ci sono solo tre geni: Messi, Maradona e Pellè…"

14 marzo 2019 14:44

Pelle si scusa ancora, il suo post di scuse dopo la seconda grande "cavolata"...

07 ottobre 2016 09:59

Parla Pellè: "Italiani vi chiedo scusa, ecco il motivo del gesto a Neuer"

03 luglio 2016 16:50

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