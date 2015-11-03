Notizie Pelle Fiorentina

Scamacca show, Genoa batte Parma 2-1. La Fiorentina rimane a +7 dalla zona retrocessione
19 marzo 2021 23:06
Limite di 1 milione e mezzo per gli stipendi in Cina. Eder e Pellè possibilità per la Fiorentina?
16 dicembre 2020 16:16
Fabio Capello: "Nel calcio ci sono solo tre geni: Messi, Maradona e Pellè…"
14 marzo 2019 14:44
Pelle si scusa ancora, il suo post di scuse dopo la seconda grande "cavolata"...
07 ottobre 2016 09:59
Parla Pellè: "Italiani vi chiedo scusa, ecco il motivo del gesto a Neuer"
03 luglio 2016 16:50
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