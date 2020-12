Quando Maradona elogiava Batistuta e Antognoni: “Volevo giocare con lui. Firenze mi piace”

Era il 2014 e Diego Armando Maradona a Firenze ritirava il premio della Hall of Fame del calcio italiano. In quell’occasione incontrò Giancarlo Antognoni e parlò del suo desiderio di giocare insieme a lui, citando anche Roberto Baggio. Due grandissimi numeri 10 della storia della Fiorentina. Parole al miele anche per Firenze. Qualche anno dopo, da Chiambretti in televisione, parlò anche di Icardi, da molti paragonato a Gabriel Batistuta, ma Diego non aveva dubbi e esclamava senza dubbi: “Batistuta vale 10 volte Icardi, 10 volte”. Ecco il video di queste parole che faranno di certo piacere ai tifosi viola

L’ANNUNCIO: “TOLTO L’OBBLIGO DI RISCATTO PER CUTRONE. E’ RASSEGNATO, NON TRATTATO COME ALTRI”