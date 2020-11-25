Morte Maradona, Batistuta: "Eternamente grazie. Sto piangendo per te"

Gabriel Batistuta, grande amico e compagno di squadra in nazionale di Maradona, ha ricordato cosi il campione scomparso

La morte di Diego Armando Maradona, nella sua casa in Argentina, sta facendo piangere il mondo del calcio e chiunque lo abbia conosciuto e abbia giocato con lui. Non fa eccezione Gabriel Batistuta, bandiera della Fiorentina e compagno di squadra di Maradona in nazionale, questo il pensiero di Batistuta scritto su Twitter: "Eternamente grazie, sto piangendo per te. Accompagno i tuoi parenti e riposa in pace...Caro Diego"

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