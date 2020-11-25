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Morte Maradona, Batistuta: "Eternamente grazie. Sto piangendo per te"

Gabriel Batistuta, grande amico e compagno di squadra in nazionale di Maradona, ha ricordato cosi il campione scomparso

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 novembre 2020 19:07
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Morte Maradona, Batistuta: "Eternamente grazie. Sto piangendo per te"

La morte di Diego Armando Maradona, nella sua casa in Argentina, sta facendo piangere il mondo del calcio e chiunque lo abbia conosciuto e abbia giocato con lui. Non fa eccezione Gabriel Batistuta, bandiera della Fiorentina e compagno di squadra di Maradona in nazionale, questo il pensiero di Batistuta scritto su Twitter: "Eternamente grazie, sto piangendo per te. Accompagno i tuoi parenti e riposa in pace...Caro Diego"

Morte Maradona, Batistuta: "Eternamente grazie. Sto piangendo per te"

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