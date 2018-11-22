Bertoni:"In Italia c'è odio vero verso la Juve. Sia a Napoli che a Firenze i tifosi.."

L’ex ala destra di Fiorentina e Napoli, sarà premiato a Firenze lunedì prossimo nella serata "Hall of Fame viola". Ed ha parlato tra l'altro, proprio della rivalità molto sentita verso la Juventus...

L’ex ala destra di Fiorentina e Napoli, sarà premiato a Firenze lunedì prossimo nella serata "Hall of Fame viola". Ed ha parlato tra l'altro, proprio della rivalità molto sentita verso la Juventus.

Daniel Bertoni, a Il Mattino, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua esperienza in Italia e del suo rapporto con Diego Armando Maradona.

Ma è tornato anche sulla rivalità con i bianconeri, che da ex giocatore di Fiorentina e Napoli ha vissuto in prima persona: “Nonostante in vita mia abbia visto e vissuto tante rivalità anche in Argentina, non ho mai visto un odio per una squadra come per la Juventus in Italia.

Sia con la Fiorentina che con il Napoli quando ci si avvicinava a quella gara, i tifosi avevano gli occhi rossi di rabbia, durante la settimana ci dicevano di massacrarli in campo“.