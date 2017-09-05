Maradona: "Se pensano di trovare Batistuta facendo giocare Icardi si sbagliano di grosso. Sampaoli sbaglia"

Maradona contro Icardi ancora una volta, questa volta nel mirino il commissario tecnico della nazionale argentina. E cita Batistuta...

Non smette di far parlare di sé Diego Armando Maradona. Stavolta il Pibe de Oro si è lasciato andare a dure dichiarazioni in un'intervista ai microfoni del Clarìn a DirectTv Sports: nel mirino le convocazioni della Seleciòn e la scelta di Mauro Icardi.

"Appena guardo la formazione dell'Argentina mi spavento. Penso che ci siano giocatori migliori di quelli che quest'uomo sceglie" ha dichiarato Maradona. Dove quest'uomo è il c.t. della nazionale argentina Jorge Sampaoli.

La frecciata all'ex tecnico del Siviglia si riferisce soprattutto alla convocazione dell'interista Icardi: "Se pensano di trovare in lui Batistuta (secondo miglior goleador di sempre dell'Argentina), si sbagliano di grosso".

Gazzetta.it