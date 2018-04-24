CorSport: Cholito l'ammazza-grandi, segnare al Napoli per record di gol ed uno sgarbo a Maradona

Il Corriere dello Sport in edicola oggi si sofferma sul prospetto di Giovanni Simeone, spesso decisivo nei big match. Ha ancora a disposizione quattro partite per eguagliare il record di marcature ita...

Il Corriere dello Sport in edicola oggi si sofferma sul prospetto di Giovanni Simeone, spesso decisivo nei big match. Ha ancora a disposizione quattro partite per eguagliare il record di marcature italiane realizzato la scorsa stagione (12) e, come promesso al suo allenatore, superarlo, mirando dritto a quota 14. Giovanni Simeone, fin qui 10 reti (senza calci di rigore trasformati) aspetta il Napoli per tornare a segnare contro una big, e avvicinarsi al proprio traguardo. Dopo aver “castigato” la Juventus, addirittura con una doppietta, la Fiorentina (altra doppietta) e la Lazio, tutte con la maglia del Genoa, quest’anno con i viola ha punito Roma (2 volte), Milan e Inter: fare gol al Napoli, ora, è il suo prossimo obiettivo.

Poco importa se Diego Armando Maradona, l’argentino che ha fatto grande la Seleccion, vuole continuare a cullare il sogno del tricolore per i partenopei. Cholito punta a scrivere una nuova storia, della Fiorentina prima ancora che sua. Dopo aver trovato la rete per tre gare consecutive, contro Crotone, Udinese e Roma, ha fatto i conti anche con le scelte tecniche. Titolare con la Spal e la Lazio, a Reggio Emilia contro il Sassuolo è subentrato ma non è riuscito a rovesciare la prospettiva. E’ pronto a dare battaglia, il Cholito, ad onorare la maglia e più di ogni altra cosa quella sorta di patto morale che tutta la squadra ha stretto col suo capitano per l’eternità, Davide Astori.