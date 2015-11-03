Notizie Cholito Fiorentina

Cholito bocciato da Montella, si avvicina il passaggio al Cagliari. Il prossimo centravanti viola...
26 agosto 2019 15:48
Tifosi viola "Chiediamo alla Figc di far usare le mani a Simeone". Polemiche sul post gara del cholito
02 dicembre 2018 22:40
Gazzetta dello Sport: il Cholito contro il Gallo, sfida tra due punte a caccia di riscatto
27 ottobre 2018 11:26
Biraghi serve l'assist e il Cholito capitalizza, i viola chiudono il primo tempo in vantaggio (0-1) sulla Samp
19 settembre 2018 19:25
I tifosi dell'Atletico Madrid a Simeone: "Porta qui il Cholito!"
28 agosto 2018 12:23
La Fiorentina pronta a blindare Simeone: adeguamento di contratto e clausola per Cholito
23 luglio 2018 21:17
Diego Simeone: "Mio figlio Giovanni? Mi piacerebbe allenarlo, anche se non è semplice..."
17 maggio 2018 09:32
Esplode la Cholito-mania all'Atletico Madrid. I tifosi: "Vorremo vederlo qui insieme al padre"
01 maggio 2018 10:47
Saponara: "Non smettiamo di credere nell'Europa. Cholito, ci devi offrire una cena fuori..."
30 aprile 2018 14:53
CorSport: Cholito l'ammazza-grandi, segnare al Napoli per record di gol ed uno sgarbo a Maradona
24 aprile 2018 11:08
La sfida nella sfida: Cholito contro Pipita, chi la spunterà? Entrambi a segno contro Juve e viola...
09 febbraio 2018 10:30
Le due punte non pagano: Babacar-Cholito flop. Un gol ogni 10 tiri in porta, dramma realizzativo
22 gennaio 2018 09:23
Thereau a secco e Cholito con il mal di trasferta: attacco viola, è l'ora di fare la guerra
18 gennaio 2018 11:09
Il Cholito approfitta della giornata libera per fare visita al padre, con lui anche Sampaoli
11 gennaio 2018 17:49
Valcareggi: "Sbagliato il turnover in coppa. Il Milan lo battiamo, Cholito impari a stare in area"
29 dicembre 2017 14:54
Il cholito Simeone esulta: "Vamos! Grande lavoro di squadra, piano piano stiamo andando lontano"
23 dicembre 2017 15:29
Ferrara: "Cholito? L'impegno c'è, i movimenti pure ma la precisione insomma..."
28 novembre 2017 12:13
Fiorentina, il programma di oggi: allenamento mattutino in vista della Roma, poi allo store Duomo ecco Ricky e Cholito
02 novembre 2017 10:43
Lotta, segna e fa anche assist: così il Cholito ha messo a tacere i critici
25 ottobre 2017 23:28
Provaci ancora, Cholito: perché spingerla semplicemente dentro a volte è anche meglio della garra
11 ottobre 2017 16:07
Cholito, la solita partenza diesel: stessi numeri di un anno fa, ma adesso serve sprintare verso il goal
10 ottobre 2017 16:11
In the name of...goal: Pioli, avvicina questo Chiesa alla porta. Il Cholito ti ringrazierà perché...
07 ottobre 2017 15:56
Stadio: quanti ne boccia Pioli! Ora difesa a 3 e Chiesa accanto al Cholito
03 ottobre 2017 10:56
Brovarone: ''Gil Dias trequartista, Pioli è l'ultimo dei problemi. Cholito...''
29 settembre 2017 17:29
Repubblica: Cholito isolato, fondamentale il rientro di Saponara
22 settembre 2017 10:29
Simoni: ''Diego Simeone mi ha detto che il cholito ha il suo carattere. Diventerà uno dei grandi''
15 settembre 2017 14:52
Chiarugi: ''Della Valle, Firenze è polemica per il bene del club. Simeone? Se un gol così lo segnava Icardi...''
12 settembre 2017 16:14
Corriere fiorentino: Cholito-Cyril, ecco servita la nuova coppia gol della viola
11 settembre 2017 10:30
Corsport: stregati dal Cholito. Firenze ama già l'erede di Batistuta ed aspetta il primo gol
26 agosto 2017 11:04
Bucchioni: "Cholito-Babacar, che coppia! Vendono Borja, vi dico perché"
03 giugno 2017 17:37
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