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Notizie Cholito Fiorentina

Cholito bocciato da Montella, si avvicina il passaggio al Cagliari. Il prossimo centravanti viola...

26 agosto 2019 15:48

Tifosi viola "Chiediamo alla Figc di far usare le mani a Simeone". Polemiche sul post gara del cholito

02 dicembre 2018 22:40

Gazzetta dello Sport: il Cholito contro il Gallo, sfida tra due punte a caccia di riscatto

27 ottobre 2018 11:26

Biraghi serve l'assist e il Cholito capitalizza, i viola chiudono il primo tempo in vantaggio (0-1) sulla Samp

19 settembre 2018 19:25

I tifosi dell'Atletico Madrid a Simeone: "Porta qui il Cholito!"

28 agosto 2018 12:23

La Fiorentina pronta a blindare Simeone: adeguamento di contratto e clausola per Cholito

23 luglio 2018 21:17

Diego Simeone: "Mio figlio Giovanni? Mi piacerebbe allenarlo, anche se non è semplice..."

17 maggio 2018 09:32

Esplode la Cholito-mania all'Atletico Madrid. I tifosi: "Vorremo vederlo qui insieme al padre"

01 maggio 2018 10:47

Saponara: "Non smettiamo di credere nell'Europa. Cholito, ci devi offrire una cena fuori..."

30 aprile 2018 14:53

CorSport: Cholito l'ammazza-grandi, segnare al Napoli per record di gol ed uno sgarbo a Maradona

24 aprile 2018 11:08

La sfida nella sfida: Cholito contro Pipita, chi la spunterà? Entrambi a segno contro Juve e viola...

09 febbraio 2018 10:30

Le due punte non pagano: Babacar-Cholito flop. Un gol ogni 10 tiri in porta, dramma realizzativo

22 gennaio 2018 09:23

Thereau a secco e Cholito con il mal di trasferta: attacco viola, è l'ora di fare la guerra

18 gennaio 2018 11:09

Il Cholito approfitta della giornata libera per fare visita al padre, con lui anche Sampaoli

11 gennaio 2018 17:49

Valcareggi: "Sbagliato il turnover in coppa. Il Milan lo battiamo, Cholito impari a stare in area"

29 dicembre 2017 14:54

Il cholito Simeone esulta: "Vamos! Grande lavoro di squadra, piano piano stiamo andando lontano"

23 dicembre 2017 15:29

Ferrara: "Cholito? L'impegno c'è, i movimenti pure ma la precisione insomma..."

28 novembre 2017 12:13

Fiorentina, il programma di oggi: allenamento mattutino in vista della Roma, poi allo store Duomo ecco Ricky e Cholito

02 novembre 2017 10:43

Lotta, segna e fa anche assist: così il Cholito ha messo a tacere i critici

25 ottobre 2017 23:28

Provaci ancora, Cholito: perché spingerla semplicemente dentro a volte è anche meglio della garra

11 ottobre 2017 16:07

Cholito, la solita partenza diesel: stessi numeri di un anno fa, ma adesso serve sprintare verso il goal

10 ottobre 2017 16:11

In the name of...goal: Pioli, avvicina questo Chiesa alla porta. Il Cholito ti ringrazierà perché...

07 ottobre 2017 15:56

Stadio: quanti ne boccia Pioli! Ora difesa a 3 e Chiesa accanto al Cholito

03 ottobre 2017 10:56

Brovarone: ''Gil Dias trequartista, Pioli è l'ultimo dei problemi. Cholito...''

29 settembre 2017 17:29

Repubblica: Cholito isolato, fondamentale il rientro di Saponara

22 settembre 2017 10:29

Simoni: ''Diego Simeone mi ha detto che il cholito ha il suo carattere. Diventerà uno dei grandi''

15 settembre 2017 14:52

Chiarugi: ''Della Valle, Firenze è polemica per il bene del club. Simeone? Se un gol così lo segnava Icardi...''

12 settembre 2017 16:14

Corriere fiorentino: Cholito-Cyril, ecco servita la nuova coppia gol della viola

11 settembre 2017 10:30

Corsport: stregati dal Cholito. Firenze ama già l'erede di Batistuta ed aspetta il primo gol

26 agosto 2017 11:04

Bucchioni: "Cholito-Babacar, che coppia! Vendono Borja, vi dico perché"

03 giugno 2017 17:37

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