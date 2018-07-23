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La Fiorentina pronta a blindare Simeone: adeguamento di contratto e clausola per Cholito

Secondo quanto riporta Tmw la Fiorentina è pronta a blindare Giovanni Simeone. Per il centravanti - complice la buona stagione disputata - è pronto un adeguamento di contratto che verrà proposto già l...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 luglio 2018 21:17
La Fiorentina pronta a blindare Simeone: adeguamento di contratto e clausola per Cholito - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
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Secondo quanto riporta Tmw la Fiorentina è pronta a blindare Giovanni Simeone. Per il centravanti - complice la buona stagione disputata - è pronto un adeguamento di contratto che verrà proposto già la settimana prossima. Nel ritocco complessivo rientrerebbe anche una clausola rescissoria per Cholito: tutta da capire e valutare, in questo senso, la sua entità.

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