La Fiorentina pronta a blindare Simeone: adeguamento di contratto e clausola per Cholito

Secondo quanto riporta Tmw la Fiorentina è pronta a blindare Giovanni Simeone. Per il centravanti - complice la buona stagione disputata - è pronto un adeguamento di contratto che verrà proposto già l...

Secondo quanto riporta Tmw la Fiorentina è pronta a blindare Giovanni Simeone. Per il centravanti - complice la buona stagione disputata - è pronto un adeguamento di contratto che verrà proposto già la settimana prossima. Nel ritocco complessivo rientrerebbe anche una clausola rescissoria per Cholito: tutta da capire e valutare, in questo senso, la sua entità.