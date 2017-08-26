Corsport: stregati dal Cholito. Firenze ama già l'erede di Batistuta ed aspetta il primo gol

Stregati dal Cholito: lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio, in relazione al feeling speciale che si è già venuto ad instaurare tra Firenze e Giovanni Simeone. L'argentino è stato già individuato c...

A cura di Redazione Labaroviola 26 agosto 2017 11:04

Giovanni Simeone Fiorentina

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