Corsport: stregati dal Cholito. Firenze ama già l'erede di Batistuta ed aspetta il primo gol
Stregati dal Cholito: lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio, in relazione al feeling speciale che si è già venuto ad instaurare tra Firenze e Giovanni Simeone. L'argentino è stato già individuato c...
A cura di Redazione Labaroviola
26 agosto 2017 11:04
Stregati dal Cholito: lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio, in relazione al feeling speciale che si è già venuto ad instaurare tra Firenze e Giovanni Simeone. L'argentino è stato già individuato come il potenziale successore di Gabriel Omar Batistuta e la piazza, adesso, aspetta il primo gol.