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Notizie Corsport Fiorentina

CorSport, la Fiorentina pensa ad El Shaarawy. Il faraone potrebbe rescindere con lo Shanghai Shenhua

13 gennaio 2021 13:04

Moviola CorSport, non c'è rigore per la Fiorentina, ok il rigore concesso al Cagliari

11 gennaio 2021 12:27

Corsport: Venuti nella lista della Roma. Giallorossi alla ricerca di un terzino per gennaio

23 dicembre 2020 21:44

CorSport, Fiorentina, oggi nuovo giro di tamponi, "bolla" finita, riprendono gli allenamenti

17 novembre 2020 10:05

CorSport, i sette nazionali rimasti a Firenze partiranno domenica/lunedì se viene sciolta la "bolla"

12 novembre 2020 10:49

CorSport, Fiorentina, la Asl aprirà un procedimento per i Nazionali che hanno violato la "bolla"

11 novembre 2020 08:20

Moviola CorSport, contatto dubbio Ribéry-Osorio, severa l'ammonizione al francese

08 novembre 2020 10:21

CorSport, Iachini, contro il Parma si gioca tutto: la squadra ieri ha lavorato sull'aspetto psicologico

04 novembre 2020 08:37

CorSport, Fiorentina, il regista ed il bomber dove sono? Troppi interni in rosa, mancava altro

03 novembre 2020 09:10

CorSport, Iachini, Parma è l'ultima chiamata. Da Aquilani a Ballardini tutti i nomi per la panchina viola

03 novembre 2020 09:00

Moviola CorSport, manca il rigore su Pellegrini, ok rosso a M.Quarta, Bonaventura da arancione. Castrovilli...

02 novembre 2020 08:31

CorSport, Callejon-Ribery l'inusuale coppia all'Olimpico. Kouame pronto ad esserci dal 1' se...

01 novembre 2020 10:13

CorSport, Pezzella è a Roma con i compagni: oggi farà un test, verso la partenza dalla panchina

01 novembre 2020 09:53

CorSport, Fiorentina, occhio la difesa fa acqua! Martinez Quarta sostituirà Pezzella

30 ottobre 2020 10:53

CorSport, Fiorentina, basta turn over in attacco. Iachini chi è per te il titolare in attacco? Kouame...

24 ottobre 2020 10:58

CorSport, Callejon sarà titolare contro l'Udinese, Iachini lo inserirà nel suo 3-5-2

23 ottobre 2020 10:23

CorSport, Milenkovic, il rinnovo è lontano. La Fiorentina lo cederà a gennaio? Il rischio...

23 ottobre 2020 09:19

CorSport, Kouame verso una maglia da titolare, Pulgar spera, Borja Valero ancora out

23 ottobre 2020 09:10

CorSport, Ribery domani è pronto a riprendersi la Fiorentina e a trascinarla verso la vittoria

17 ottobre 2020 10:12

CorSport, Iachini valuta le condizioni di Castrovilli: ecco quando rientrano i Nazionali viola

13 ottobre 2020 10:51

CorSport, Terracciano rinnoverà fino al 2023. Vlahovic, manca solo la firma sul contratto

12 ottobre 2020 09:37

CorSport, Pezzella, il suo futuro ora è in bilico ma la Fiorentina gli offrirà il rinnovo

12 ottobre 2020 09:07

CorSport, Iachini studia e prova il 3-4-3 per la Fiorentina guidata da Callejon

11 ottobre 2020 14:31

CorSport, Cutrone ed il posto da titolare per trasformarsi in un bomber da doppia cifra

11 ottobre 2020 10:05

CorSport, Ribery out oggi, c'è Vlahovic al suo posto. Fuori anche Pezzella e Borja Valero

02 ottobre 2020 10:00

CorSport, Chiesa, Fiorentina pronta a trattare il suo addio. Il piano della Juventus per prenderlo

29 settembre 2020 09:07

CorSport, Piatek in pole per l'attacco della Fiorentina ma costa tanto (troppo). L'alternativa è Eder

29 settembre 2020 08:56

CorSport, Milenkovic per la Fiorentina è incedibile. Pista troppo complicata, l'Inter lo molla?

25 settembre 2020 08:11

CorSport, derby di mercato per Milenkovic. Per la Fiorentina è incedibile a meno che...

24 settembre 2020 10:48

Piatek e quel "like" al commento "Vieni a Firenze" poi rimosso ed i tifosi viola sognano

06 settembre 2020 10:59

CorSport, Biraghi, rinnovo vicino. Per la fascia sinistra idea Ken Sema, Barreca e Spinazzola

06 settembre 2020 08:52

CorSport, Hellas Verona e Galatasaray su Benassi. Diverse richieste estere per Boateng

03 settembre 2020 10:43

CorSport, Torreira è ad un passo dalla Fiorentina, accordo sempre più vicino. Le cifre dell'affare...

03 settembre 2020 10:31

CorSport, Nazionale con la valigia, tra di loro c'è anche Chiesa. Juventus alla finestra

01 settembre 2020 11:58

CorSport, obiettivi Fiorentina, non solo Piatek e Torreira. Incontro società-agente per Bonaventura

31 agosto 2020 10:09

CorSport, Demme non convinto dal progetto Napoli, ipotesi Fiorentina nel suo futuro?

30 agosto 2020 14:44

CorSport, Biraghi può restare alla Fiorentina per Iachini ma serve il rinnovo. Le sue alternative...

30 agosto 2020 11:00

CorSport, Sottil andrà al Cagliari in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 10 milioni

27 agosto 2020 12:27

CorSport, Sottil cerca spazio, Cagliari in pole ma su di lui c'è anche l'Udinese. La formula...

25 agosto 2020 08:11

CorSport, Piatek è la prima scelta della Fiorentina. Il futuro di Vlahovic è ancora tutto da scrivere

24 agosto 2020 07:56

CorSport, Fiorentina a caccia di centravanti, ecco tutte le alternative a Piatek

17 agosto 2020 10:35

CorSport, Commisso vuole regalare tre calciatori a Iachini. Ecco i nomi nel mirino della Fiorentina

15 agosto 2020 10:37

CorSport, Terracciano rinnova per due anni. Dragowski non lascerà la Fiorentina a meno che...

12 agosto 2020 11:00

CorSport, la Roma sogna il colpo Castrovilli. La Fiorentina chiede 40 milioni ma i giallorossi...

08 agosto 2020 09:10

CorSport, Belotti-Piatek, l'investimento per il futuro. Iachini spinge per avere a Firenze il polacco

06 agosto 2020 07:45

CorSport, Paquetà per il Milan è un problema: può arrivare alla Fiorentina grazie all'inserimento di Milenkovic?

05 agosto 2020 11:36

Moviola CorSport, Chiffi doveva scodellare la palla, l’azione del rigore andava fermata

27 luglio 2020 10:08

Chiesa, il contratto scade nel 2022 ma Commisso per l'offerta giusta lo lascerebbe andare

19 luglio 2020 08:38

CorSport, Pezzella-Fiorentina, si discuterà del rinnovo a fine stagione. Per il Napoli è la prima scelta

26 giugno 2020 10:54

Pezzella a CorSport: "Il gol al Brescia una liberazione. Futuro? Firenze è il mio posto nel mondo"

26 giugno 2020 10:45

De Sisti: "In riva all'Arno ho vinto uno scudetto. Sono stato bene, mi sono sentito amato"

19 aprile 2020 11:21

CorSport, Ghezzal è stato preso per il modulo 4-2-3-1 che vuole fare Montella. Il Leicester...

03 settembre 2019 10:32

Dall'Argentina, registrano un interesse della Fiorentina per l'attaccante Dario Benedetto

07 luglio 2019 11:09

Corsport: il miracolo di Chiesa, grazie a Sousa che lo ha lanciato

29 settembre 2017 10:32

Corsport: Chiesa è pronto a conquistare Firenze. Oggi il Torrino d'oro per lui...

06 settembre 2017 11:39

Corsport: stregati dal Cholito. Firenze ama già l'erede di Batistuta ed aspetta il primo gol

26 agosto 2017 11:04

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