Notizie Corsport Fiorentina

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11 novembre 2020 08:20
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08 novembre 2020 10:21
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04 novembre 2020 08:37
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03 novembre 2020 09:10
CorSport, Iachini, Parma è l'ultima chiamata. Da Aquilani a Ballardini tutti i nomi per la panchina viola
03 novembre 2020 09:00
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02 novembre 2020 08:31
CorSport, Callejon-Ribery l'inusuale coppia all'Olimpico. Kouame pronto ad esserci dal 1' se...
01 novembre 2020 10:13
CorSport, Pezzella è a Roma con i compagni: oggi farà un test, verso la partenza dalla panchina
01 novembre 2020 09:53
CorSport, Fiorentina, occhio la difesa fa acqua! Martinez Quarta sostituirà Pezzella
30 ottobre 2020 10:53
CorSport, Fiorentina, basta turn over in attacco. Iachini chi è per te il titolare in attacco? Kouame...
24 ottobre 2020 10:58
CorSport, Callejon sarà titolare contro l'Udinese, Iachini lo inserirà nel suo 3-5-2
23 ottobre 2020 10:23
CorSport, Milenkovic, il rinnovo è lontano. La Fiorentina lo cederà a gennaio? Il rischio...
23 ottobre 2020 09:19
CorSport, Kouame verso una maglia da titolare, Pulgar spera, Borja Valero ancora out
23 ottobre 2020 09:10
CorSport, Ribery domani è pronto a riprendersi la Fiorentina e a trascinarla verso la vittoria
17 ottobre 2020 10:12
CorSport, Iachini valuta le condizioni di Castrovilli: ecco quando rientrano i Nazionali viola
13 ottobre 2020 10:51
CorSport, Terracciano rinnoverà fino al 2023. Vlahovic, manca solo la firma sul contratto
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12 ottobre 2020 09:07
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CorSport, Cutrone ed il posto da titolare per trasformarsi in un bomber da doppia cifra
11 ottobre 2020 10:05
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02 ottobre 2020 10:00
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CorSport, Biraghi, rinnovo vicino. Per la fascia sinistra idea Ken Sema, Barreca e Spinazzola
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CorSport, Hellas Verona e Galatasaray su Benassi. Diverse richieste estere per Boateng
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CorSport, Sottil andrà al Cagliari in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 10 milioni
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CorSport, Paquetà per il Milan è un problema: può arrivare alla Fiorentina grazie all'inserimento di Milenkovic?
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Moviola CorSport, Chiffi doveva scodellare la palla, l’azione del rigore andava fermata
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