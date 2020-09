CorSport, derby di mercato per Milenkovic. Per la Fiorentina è incedibile a meno che…

Con i soldi dell’eventuale cessione di Skriniar l’Inter busserebbe alla porta della Fiorentina per avere Milenkovic, uno che in viale della Liberazione conoscono bene. Il Milan ha messo Milenkovic al primo posto della lista dei desideri e più o meno la stesa cosa sta facendo l’Inter. L’unica differenza è rappresentata dall’approccio: il Diavolo a pronto a mettere sul tavolo 20 milioni; l’Inter che chiaramente finora non ha fatto offerte potrebbe spingersi un po’ più su. Il problema è rappresentato dalla Fiorentina che non vuole assolutamente cedere Milenkovic, a meno che non arrivi una proposta da 40 milioni. La strada dunque è in salita. Lo riporta il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, SE CHIESA PARTE LA FIORENTINA PUNTA DE PAUL