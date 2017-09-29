Corsport: il miracolo di Chiesa, grazie a Sousa che lo ha lanciato
Il Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola titola:"Il miracolo di Federico Chiesa", già leader della viola a 19 anni, grazie a Sousa che ha creduto in lui, lanciandolo. Con Pioli si sta affermando...
A cura di Redazione Labaroviola
29 settembre 2017 10:32
Il Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola titola:"Il miracolo di Federico Chiesa", già leader della viola a 19 anni, grazie a Sousa che ha creduto in lui, lanciandolo. Con Pioli si sta affermando, ponendosi davanti a termine di paragone che mettono i brividi, da Baggio ad Antognoni.