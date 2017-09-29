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Corsport: il miracolo di Chiesa, grazie a Sousa che lo ha lanciato

Il Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola titola:"Il miracolo di Federico Chiesa", già leader della viola a 19 anni, grazie a Sousa che ha creduto in lui, lanciandolo. Con Pioli si sta affermando...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 settembre 2017 10:32
Corsport: il miracolo di Chiesa, grazie a Sousa che lo ha lanciato - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
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Il Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola titola:"Il miracolo di Federico Chiesa", già leader della viola a 19 anni, grazie a Sousa che ha creduto in lui, lanciandolo. Con Pioli si sta affermando, ponendosi davanti a termine di paragone che mettono i brividi, da Baggio ad Antognoni.

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