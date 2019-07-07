Dall'Argentina, registrano un interesse della Fiorentina per l'attaccante Dario Benedetto

Dall'Agentina, ci fanno sapere che la Fiorentina è interessata a Dario Benedetto, l'attaccante esperto del Boca Juniors, in attessa di conferme. Il giocatore piace anche al club del Marsiglia. Il pres...

Dall'Agentina, ci fanno sapere che la Fiorentina è interessata a Dario Benedetto, l'attaccante esperto del Boca Juniors, in attessa di conferme. Il giocatore piace anche al club del Marsiglia. Il presidente del Boca Juniors, Angelici ha accettato di prendere in considerazione le offerte per lui. Benedetto ha vinto due titoli in 3 anni e realizzato 39 gol.

Corriere dello Sport