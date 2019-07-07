Dall'Argentina, registrano un interesse della Fiorentina per l'attaccante Dario Benedetto
Dall'Agentina, ci fanno sapere che la Fiorentina è interessata a Dario Benedetto, l'attaccante esperto del Boca Juniors, in attessa di conferme. Il giocatore piace anche al club del Marsiglia. Il pres...
A cura di Redazione Labaroviola
07 luglio 2019 11:09
Dall'Agentina, ci fanno sapere che la Fiorentina è interessata a Dario Benedetto, l'attaccante esperto del Boca Juniors, in attessa di conferme. Il giocatore piace anche al club del Marsiglia. Il presidente del Boca Juniors, Angelici ha accettato di prendere in considerazione le offerte per lui. Benedetto ha vinto due titoli in 3 anni e realizzato 39 gol.
Corriere dello Sport