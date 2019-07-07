Labaro Viola

Dall'Argentina, registrano un interesse della Fiorentina per l'attaccante Dario Benedetto

Dall'Agentina, ci fanno sapere che la Fiorentina è interessata a Dario Benedetto, l'attaccante esperto del Boca Juniors, in attessa di conferme. Il giocatore piace anche al club del Marsiglia. Il pres...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 luglio 2019 11:09
Dall'Argentina, registrano un interesse della Fiorentina per l'attaccante Dario Benedetto -
Rassegna Stampa
Calciomercato Fiorentina
Corsport
Boca Juniors
Benedetto
Condividi

Dall'Agentina, ci fanno sapere che la Fiorentina è interessata a Dario Benedetto, l'attaccante esperto del Boca Juniors, in attessa di conferme. Il giocatore piace anche al club del Marsiglia. Il presidente del Boca Juniors, Angelici ha accettato di prendere in considerazione le offerte per lui. Benedetto ha vinto due titoli in 3 anni e realizzato 39 gol.

Corriere dello Sport

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok